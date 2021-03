Incidente ad Alessandria, morto un ciclista di 45 anni

E' successo ieri sera sulla provinciale 82, nei pressi del sobborgo di Castelceriolo. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica dello scontro

Un uomo di 45 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla provinciale 82, ad Alessandria, nei pressi del sobborgo di Castelceriolo. Lo rende noto il 118, intervenuto sul posto insieme con carabinieri e polizia municipale. A quanto ricostruito l'uomo, in sella a una bici, è stato travolto da un'auto. Sono in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.