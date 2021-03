Incendio in un’abitazione del Cuneese, ingenti danni ma nessun ferito

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba per isolare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le fiamme hanno coinvolto completamente una porzione del fabbricato rurale

Un incendio è divampato nella notte in un’abitazione di Chiusa Pesio, nel Cuneese. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cuneo insieme a quella dei volontari di Morozzo, che hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba per isolare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le fiamme hanno coinvolto completamente una porzione del fabbricato rurale, causando ingenti danni. Nessuno degli inquilini è rimasto ferito, così come i loro cani, messi in salvo dai pompieri. Sul luogo dell’incendio sono giunti anche i carabinieri e i tecnici comunali.