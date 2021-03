Torino, picchia la moglie davanti al figlio minorenne: arrestato

L'uomo, ubriaco, ha cercato di aggredire i militari al loro arrivo, ma è stato bloccato, mentre la moglie è stata accompagnata in ospedale

Ha colpito la moglie con violenza, più volte, davanti al figlio minorenne. Un 48enne di origini marocchine è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri, intervenuti nell'abitazione della famiglia a Moncalieri (Torino). L'uomo, ubriaco, ha cercato di aggredire i militari al loro arrivo, ma è stato bloccato, mentre la moglie è stata accompagnata in ospedale.