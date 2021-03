Torino, in strada con dosi di droga: carabinieri arrestano pusher

Sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 775 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita

Fermato in strada, era in possesso di alcune dosi di stupefacente. Per questo motivo i carabinieri hanno proceduto con la perquisizione dell'abitazione di un uomo di 38 anni, a Rivalta, nel Torinese, dove hanno trovato hashish, marijuana e cocaina. Sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 775 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.