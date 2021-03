Incendio nel Torinese, intervento dei pompieri nella zona delle Vaude

Il rogo si è sviluppato in tarda mattinata ed è stato favorito dal forte vento. In mattinata i volontari Aib sono intervenuti per un altro incendio boschivo nella zona di Romano Canavese

Un incendio boschivo, favorito dal forte vento, si è sviluppato in tarda mattinata nella zona delle Vaude a San Francesco al Campo, in provincia di Torino. Le operazioni di spegnimento, a cura di vigili del fuoco e volontari Aib, sono in corso ormai da diverse ore. Presente anche un elicottero regionale per circoscrivere il fronte delle fiamme che, comunque, restano a distanza di sicurezza dai centri abitati. In mattinata i volontari Aib sono intervenuti per un altro incendio boschivo nella zona di Romano Canavese.