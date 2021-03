Torino, nasconde i vestiti rubati in una borsa schermata: arrestata

Ha rubato abbigliamento sportivo in un negozio di Pianezza, nell'hinterland di Torino, nascondendolo in una borsa schermata, per questo una 42enne, di origini peruviane residente in provincia di Milano, è stata arrestata dai carabinieri. I militari sono intervenuti su segnalazione del personale del negozio che aveva notato l'atteggiamento sospetto della donna. La merce sottratta che è stata restituita ai legittimi proprietari.