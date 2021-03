Torino, urta un'auto mentre parcheggia e viene picchiato: due arresti

È avvenuto in via Scarlatti, nel quartiere Barriera di Milano. L'uomo è stato colpito con calci e pugni al volto e ha riportato la frattura del setto nasale

Lo hanno accusato di aver urtato l'auto di un loro conoscente mentre parcheggiava, in via Scarlatti a Torino, quartiere Barriera di Milano, e per questo due uomini, romeni di 27 e 32 anni, hanno colpito con calci e pugni al volto un pakistano, fratturandogli il setto nasale. Gli aggressori sono stati arrestati dai carabinieri allertati dai passanti.