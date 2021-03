Covid Borgosesia, Comune organizza servizio 'babysitting'

In vista del passaggio del Piemonte in zona rossa dal 15 marzo (COVID; TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI), a Borgosesia, in provincia di Vercelli, il Comune organizza un "babysitting" collettivo. Come già sperimentato durante il primo lockdown, l'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Tiramani offrirà un servizio di assistenza che consentirà alle mamme e ai papà di andare in tranquillità al lavoro.

Sarà gestito da educatori formati

Il servizio sarà aperto ogni giorno dalle 8 alle 18, sarà gestito da educatori formati e avrà il costo di 10 euro al giorno, oltre alla mensa per la quale potranno essere utilizzati i buoni usati a scuola.