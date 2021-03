Orbassano, 50 chili di hashish dalla Spagna su tir bevande: arrestati

La sacca, che era stata occultata in un vano ricavato sopra il parafango della ruota, conteneva 34 chili di stupefacente. Il resto del carico era nascosto in una busta della spesa, adagiata dietro il sedile del conducente

Era di rientro da una consegna di bevande in Spagna il tir su cui i carabinieri di Torino hanno sequestrato 50 chili di hashish, suddivisi in panetti da cinque grammi l'uno per un valore sul mercato degli stupefacenti di almeno 250mila euro.

Gli arresti

Arrestati due corrieri, un italiano di 73 anni e un romeno di 32. Il sequestro all'interporto di Orbassano, nell'hinterland del capoluogo piemontese. A far scattare il controllo del tir il passaggio di un grosso borsone tra l'autista romeno del tir e il conducente di una Renault Twingo. La sacca, che era stata occultata in un vano ricavato sopra il parafango della ruota, conteneva 34 chili di stupefacente. Il resto del carico era nascosto in una busta della spesa, adagiata dietro il sedile del conducente.