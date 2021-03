Covid, in Piemonte 2.929 nuovi contagi su 29.675 tamponi esaminati

Il rapporto tra casi positivi e test effettuati è del 9,9%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 247, quelle negli altri reparti sono 2.684

Oggi in Piemonte si registrano 2.929 nuovi contagi a fronte di 29.675 tamponi diagnostici processati, di cui 17.462 antigenici, il rapporto tra casi positivi e test effettuati è del 9,9%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 247, quelle negli altri reparti sono 2.684 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 24.708. I decessi sono 28 e i guariti 126. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)