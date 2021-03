Scuola Piemonte, proteste contro la Dad: flash mob e lezioni in piazza

Non si placa, in Piemonte, la protesta contro la chiusura delle scuole come misura contro la pandemia. E si moltiplicano le iniziative di mobilitazione, come lezioni in piazza e flash mob, a Torino come in molte altre zone della regione per far passare il messaggio che "la scuola non si chiude, si cura". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Le proteste

Il calendario dei nuovi appuntamenti partirà domani, con una manifestazione a Ciriè, e si concluderà domenica 14 con una manifestazione organizzata in piazza Castello, alle 11.30, sotto la sede della Regione. Il comitato Priorità alla Scuola Piemonte denuncia "l'ennesima scorciatoia, l'ennesima strutturale e strumentale non-gestione della realtà che viviamo. Dopo un anno - dice il comitato -, è inaccettabile che l'unica soluzione per superare un momento di allerta sanitaria sia di nuovo la chiusura delle scuole, che ha portato all'aumento delle disuguaglianze sociali, della depressione e dei disagi negli adolescenti, della dispersione scolastica e ora anche al rischio per molte famiglie di non poter conciliare lavoro e famiglia". Fra le mobilitazioni, lezioni davanti a scuola a La Loggia e San Maurizio Canavese o davanti al Comune o alla Regione, come a Novara e Torino, e flash mob in varie zone di Torino, a Mondovì davanti al Comune, a Ivrea e a Luserna San Giovanni.