Torino, lite a colpi di bottiglie in via Nizza: due denunce

Si sono affrontati a colpi di bottiglie di vetro e solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Protagonisti dell'episodio avvenuto ieri sera in via Nizza, a Torino, due stranieri che sono stati denunciati a piede libero dai militari dell'Arma per lesioni in seguito a una violenta lite. Uno dei due ha riportato ferite al volto e al collo rimediando una prognosi di 25 giorni.