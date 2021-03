Covid, scontri a Torino il 26 ottobre: in corso misure restrittive

La polizia di Torino sta eseguendo, dalle prime ore dell'alba, una serie di "provvedimenti restrittivi" nei confronti degli autori delle devastazioni e dei saccheggi avvenuti la sera del 26 ottobre 2020, quando oltre 40 negozi vennero saccheggiati nel centro cittadino torinese in occasione di una manifestazione contro le restrizioni governative adottate per fronteggiare la pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

I destinarati

Tra i destinatari ci sono sia maggiorenni che minorenni, molti dei quali immigrati di seconda generazione, con numerosi precedenti per svariate tipologie di reato e residenti principalmente in zone periferiche della città. Gli investigatori spiegano che i 'facinorosi', estranei agli iniziali manifestanti, avevano inscenato una vera e propria 'guerriglia urbana', ingaggiando violenti scontri contro le forze dell'ordine, devastando numerosi negozi e danneggiando alcune autovetture parcheggiate e mezzi di servizio delle forze di polizia impiegate nel servizio di ordine pubblico. L'attività in corso di esecuzione, che vede coinvolti oltre 200 operatori della polizia.