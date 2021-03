Cade da una finestra del terzo piano nel Torinese: grave 21enne

È successo la scorsa notte a Torrazza Piemonte. Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva lasciato le chiavi di casa nell’alloggio e ha quindi tentato di passare dalla finestra delle scale della palazzina, perdendo l’equilibrio. Ora è in prognosi riservata al Giovanni Bosco di Torino, non in pericolo di vita

Un 21enne di Torrazza Piemonte (in provincia di Torino) è ricoverato in gravi condizioni al Giovanni Bosco di Torino dopo essere caduto, la notte scorsa, da una finestra del terzo piano di una palazzina. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, aveva lasciato le chiavi di casa all'interno dell'alloggio in cui abita in via Martiri. Ha quindi tentato di passare dalla finestra delle scale ma ha perso l'equilibrio ed è caduto in cortile. Alcuni vicini hanno sentito il tonfo e hanno chiamato il 118. Il 21enne è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.