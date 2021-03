Asti, aggredisce cliente di un supermercato e polizia locale: preso

Raggiunto dagli agenti, il 32enne in fuga ha reagito violentemente provocando ferite lievi a due vigili. L'uomo è stato poi sedato dagli operatori del 118

Un 32enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato ad Asti dopo aver aggredito un cliente di un supermercato e due agenti della polizia locale intervenuti per fermarlo. Dopo la prima aggressione, avvenuta nel supermercato Lidl, è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine tramite il 112. Prima dell'arrivo di una pattuglia, due agenti nelle vicinanze si sono messi all'inseguimento dell'uomo, un marocchino, in fuga lungo corso Venezia. A loro si sono aggiunti altri quattro agenti. Raggiunto, il 32enne ha reagito violentemente provocando ferite lievi a due vigili. L'uomo è stato poi sedato dagli operatori del 118 e portato prima al pronto soccorso e poi in carcere.