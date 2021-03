Torino, coltivava marijuana in cantina: arrestato un 40enne

Sequestrate una quindicina di piante, diversi barattoli pieni di stupefacente e tutto l'occorrente per la coltivazione della droga, tra cui lampade per l'illuminazione e il controllo della temperatura e ventole per l'aerazione

Un operaio di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri nell'ambito di una serie di controlli per il contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’uomo aveva adibito la cantina della sua abitazione alla coltivazione della cannabis. Sequestrate una quindicina di piante, diversi barattoli pieni di marijuana e tutto l'occorrente per la coltivazione della droga, tra cui lampade per l'illuminazione e il controllo della temperatura e ventole per l'aerazione. Il 40enne si trova ora ai domiciliari.

Gli altri controlli

Nell'ambito degli stessi controlli, due cittadini gabonesi sono stati sorpresi mentre vendevano una dose di cocaina a un 28enne nelle adiacenze di una scuola, nel quartiere Vallette. Erano in possesso anche di 300 euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.