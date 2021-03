Covid, sindaca Appendino: "A Torino dad solo dalla seconda media"

"Dovrebbe uscire l'ordinanza del presidente Cirio sulle scuole - ha detto la prima cittadina -, che per Torino dovrebbe confermare la dad dalla seconda media in su, restando in presenza le elementari e la prima media"

A Torino la didattica a distanza riguarderà gli studenti dalla seconda media in su. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino nella diretta Facebook in cui ha risposto alle domande dei cittadini sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"Restano in presenza elementari e prima media"

"A minuti - ha detto la prima cittadina - dovrebbe uscire l'ordinanza del presidente Cirio sulle scuole, che per Torino dovrebbe confermare la Dad dalla seconda media in su, restando in presenza le elementari e la prima media". Il capoluogo piemontese non dovrebbe dunque rientrare nelle aree arancioni rafforzate.