Torino, il Pd pensa a Claudio Marchisio come candidato sindaco

Il Partito Democratico starebbe concretamente pensando a Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, come candidato sindaco a Torino. Lo ha rivelato La Stampa dopo che nei giorni scorsi Marchisio all'inaugurazione del nuovo Skin Lab aveva detto che "se c'è bisogno del sottoscritto per il territorio, per la città, per il Piemonte, io sarei il primo ad esserci". Secondo il quotidiano piemontese nei giorni scorsi il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha chiamato ai suoi emissari in Piemonte per chiedere informazioni e ha anche chiesto un suo riferimento, cosa che fa immaginare che tra i due possa esserci stato un contatto.

"La politica mi appassiona e mi affascina"

Dopo le parole pronunciate all'inaugurazione, Marchisio aveva rilasciato un'intervista in cui non aveva escluso un suo coinvolgimento già alle prossime Comunali di Torino. "È vero che la politica mi appassiona e mi affascina, è un percorso che vorrei fare - aveva detto a La Stampa -, ma so benissimo quanto si debba studiare, come sto facendo nelle mie attività imprenditoriali, so di avere tanto da imparare". Se gli arrivasse una proposta di candidatura, "la prenderei in considerazione ma da lì a dire sì ce ne passa. Per me conta capire se posso dare una mano o no. Fare politica è dare in aiuto e per farlo servono competenze ed esperienze, se ci si rende conto di non averle, è giusto farsi da parte". Marchisio dice di "collocarsi idealmente" nel campo del centrosinistra, ma ha ammesso di aver incontrato Paolo Damilano, l'imprenditore candidato civico candidato per il centrodestra. "Non è una novità - ha precisato - ci conosciamo da anni e poi io non dico mai di no a chi cerca il confronto con me".