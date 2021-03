Collegno, incendio in un appartamento: morta 86enne

Il rogo è scoppiato in un appartamento di una palazzina di quattro piani in corso Antony. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Una donna di 86 anni è morta stamattina a Collegno, in provincia di Torino, in un incendio scoppiato nella sua abitazione, un appartamento di una palazzina di quattro piani in corso Antony. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma quando hanno tirato fuori la donna dall'appartamento invaso dal fumo lei era già deceduta. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.