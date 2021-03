Incendio in un'abitazione a Brusasco, danneggiate tre case

Un incendio è scoppiato a Brusasco, in provincia di Torino, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo divampato in un'abitazione a schiera in via Casa Coppa, in frazione Marcorengo.

Accertamenti in corso

Le fiamme si sono propagate intorno alle 10, hanno coinvolto il primo piano di una casa e si sono estese al tetto di due abitazioni vicine che sono state evacuate per precauzione. All'interno nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso.