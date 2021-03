Droga e armi nascosti in casa: due arresti della polizia a Torino

Un barista di 41 anni e il suo complice, un amico di 34 anni, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia a Torino dopo essere stati sorpresi in possesso di droga e armi. A casa del barista gli agenti hanno trovato un centinaio di grammi di hashish, alcuni ovuli di crack e cocaina, 11 proiettili calibro 6,35 inesplosi e 18.500 euro in denaro contante. L'uomo poi ha spiegato di avere prestato il fucile da caccia ereditato dal padre ad un amico. I controlli sono quindi proseguiti a casa di quest'ultimo dove la polizia ha trovato, oltre al fucile, quasi due chili di tavolette di hashish, materiale per confezionare lo stupefacente, cellulari, due coltelli a serramanico e due pistole, una Browning, denunciata come smarrita nel 2015, e una Sharp calibro 6,35 con matricola abrasa.