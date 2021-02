Mottalciata, rubato armadio con nove armi da fuoco

Furto di armi a Mottalciata, in provincia di Biella, dove i ladri sono entrati in un'abitazione e hanno rimosso e portato via un intero armadio corazzato che conteneva nove armi da fuoco regolarmente denunciate. Il proprietario si è accorto del furto al rientro a casa nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.