Scontro tra un camion e un furgone, un morto sulla Torino-Milano

Tragedia questa mattina poco dopo le 10 sull'autostrada A4 Torino-Milano, all'altezza dello svincolo di Chivasso est. Una persona è morta in uno scontro tra un camion e un furgone. Le operazioni di soccorso sono al momento in corso. L'autostrada in direzione Milano è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere l'intervento dei soccorritori e i rilievi da parte degli agenti della polizia stradale di Novara.