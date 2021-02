La persona che guidava il monopattino è stata trasportata all'ospedale Cto in codice giallo. In corso di accertamento le cause dell'incidente

Incidente stamattina a Torino in strada antica di Collegno, angolo via Pietro Cossa, dove un monopattino si è scontrato con un'auto. La persona che guidava il monopattino è stata trasportata all'ospedale Cto in codice giallo. In corso di accertamento le cause dell'incidente. Sotto choc il conducente dell'auto, illeso.