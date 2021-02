Covid, Piemonte in zona arancione da lunedì. Otto comuni in zona rossa

Lo modifica dovrebbe essere contenuta nell'ordinanza del ministro della Salute. La zona rossa viene riconfermata per il comune di Re e viene introdotta per sei paesi della Valle Vigezzo e a Cavour, in provincia di Torino

Il Piemonte in zona arancione a partire da lunedì 1 marzo. Sarebbe questa una delle modifiche ai colori delle regioni contenute nelle ordinanze che stanno per essere firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Intanto diventano 8 i comuni in zona rossa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - ZONA ARANCIONE - ZONA ROSSA)

I comuni in zona rossa

La zona rossa viene riconfermata per il comune di Re e viene introdotta, a partire dalle 18 di domani e fino al 5 marzo, per sei paesi della Valle Vigezzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore e Druogno) e a Cavour, in provincia di Torino.

Le regole per la zona arancione

In zona arancione gli spostamenti sono consentiti solo all'interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22. Gli spostamenti fuori dal proprio Comune o dalla propria Regione saranno consentiti solo in casi giustificati, per motivi di lavoro, salute o necessità, per i quali servirà l’autocertificazione. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Bar e ristoranti possono aprire solo per effettuare servizio d'asporto o consegna a domicilio. L’asporto per i bar è consentito fino alle ore 18, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I negozi al dettaglio sono aperti, mentre i centri commerciali possono restare aperti dal lunedì al venerdì, ma devono chiudere nei weekend, nei festivi e prefestivi. L'apertura dei negozi è consentita fino alle 21. Le restrizioni prevedono infine la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori.