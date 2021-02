Moncalieri, anziano mette in fuga dei truffatori: ricercati

La banda si era presentata in un condominio di via Santa Maria. Spruzzato nel seminterrato lo spray, ha suonato alla porta del pensionato. Ma l'uomo ha chiamato i carabinieri

Un anziano a Moncalieri ha messo in fuga dei truffatori. Come stratagemma utilizzano uno spray che ha l'odore del gas per fingere una perdita. Ma l'uomo non c'è cascato e ha chiamato i carabinieri.

La vicenda

La banda si era presentata in un condominio di via Santa Maria. Spruzzato nel seminterrato lo spray, ha suonato alla porta del pensionato. Un uomo si è presentato come addetto al controllo delle tubature e ha chiesto di entrare in casa, senza però riuscirci perché l'anziano gli ha chiuso la porta in faccia, costringendolo con i complici a fuggire.