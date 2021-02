Covid, in Piemonte 1.454 nuovi casi su 21.391 tamponi eseguiti

Il rapporto tra test e positivi è al 6,8%. I ricoverati in terapia ntensiva sono 162, dieci in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 1.909 (-2). La regione va verso la zona arancione

A fronte di 21.391 tamponi eseguiti, di cui 13.085 antigenici, sono 1.454 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, con un rapporto tra test e positivi al 6,8%; la quota di asintomatici è invece pari al 30,7%. I decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale sono 20, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 9.346. I ricoverati in terapia intensiva sono 162, dieci in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 1.909 (-2). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.239. I nuovi guariti sono 728. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - RINVIATA TORINO-SASSUOLO)

Piemonte verso la zona arancione

I dati del pre-report settimanale ricevuti dalla Regione segnano un andamento del contagio di nuovo in crescita, che potano il Piemonte verso la zona arancione, anche se per averne la certezza occorre attendere domani pomeriggio la conferma ufficiale del Cts e del Ministero della Salute. L'Rt è cresciuto e, secondo quanto si apprende, si attesta anche se di poco sopra l'1, sia nel caso dell'Rt puntale (1.02) che nel caso dell'Rt medio (1.03). Sempre secondo quanto si apprende, la pressione ospedaliera resta stabile, con un lieve incremento nell'occupazione delle terapie intensive (dal 22% al 23%), mentre resta al 33% quella dei posti ordinari.