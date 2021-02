Covid, focolaio Torino: a rischio la partita con il Sassuolo

Sei giocatori positivi, un caso dubbio e probabili altri tre casi nel “gruppo squadra”. Preoccupa il focolaio da Covid 19 scoperto tra i calciatori del Torino e che mette a forte rischio il match in programma venerdì sera contro il Sassuolo. Visto il numero di contagi, ieri il club granata ha dovuto sospendere l’allenamento allo stadio Filadelfia e ora attende comunicazioni dalla Asl: per richiedere il rinvio della partita alla Lega - uno soltanto nell'arco della stagione - servirebbero dieci giocatori contagiati, ma l'azienda sanitaria locale può decidere di bloccare la squadra. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

I contagi

Da giovedì scorso, alla vigilia della trasferta di Cagliari, i casi di Covid-19 sono aumentati senza sosta nello spogliatoio granata. Murru e Buongiorno vennero fermati in tempo e esclusi dall'elenco dei convocati, Linetty partì per la Sardegna con il gruppo e poi fu costretto a tornare a Torino per un tampone dubbio e poi risultato positivo. Infine la notizia dei tre positivi arrivata ieri: secondo le ultime indiscrezioni si tratterebbe di Wilfried Singo, Daniele Baselli e del capitano Andrea Belotti. Inoltre, c’è il caso dubbio relativo a Gleison Bremer. Attualmente, dunque, i giocatori positivi sarebbero 6 o 7, con la società che prosegue nella sua politica di non rivelare l'identità di chi ha contratto il Covid-19.

Intanto, dopo la partita di venerdì scorso e la scoperta del cluster, i giocatori del Cagliari si sono sottoposti a un giro di tamponi supplementari.