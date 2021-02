Torino, si cucì bocca a processo: boss Ercolano di nuovo arrestato

Già condannato per mafia nel maxiprocesso di Palermo, e ora libero dopo alcuni decenni trascorsi in carcere, girava armato di pistola (lo hanno accertato le indagini condotte tra marzo e maggio 2019). Per questo motivo Salvatore Ercolano - detto 'Turi', 70 anni - esponente di spicco del clan catanese Santapaola-Ercolano è stato arrestato dai carabinieri di Torino e si trova ora ai domiciliari.

L'accusa

Ora è accusato di porto e detenzione illegale di armi. Cugino del boss Nitto Santapaola, Ercolano è considerato anch'egli un capo. Divenne celebre a metà degli anni Ottanta, per la protesta che mise in scena in aula durante il maxi processo, a cui si presentò con le labbra cucite con una spillatrice.