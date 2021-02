Escursionista morto a Sestriere: indagine per omicidio colposo

La procura di Torino ha aperto il fascicolo sul decesso dello studente 20enne che sabato è precipitato per 150 metri a Sestriere: il giovane, secondo una prima ricostruzione, si era appoggiato su una balaustra che non aveva retto. Si disporrà l’autopsia sul corpo

La procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di Riccardo Enrico Marcato, lo studente milanese 20enne che sabato è precipitato per 150 metri a Sestriere. Il titolare del fascicolo è il pm Alessandro Aghemo, che disporrà l'autopsia e chiederà una perizia sulla balaustra a cui, secondo una prima ricostruzione, si era appoggiato il giovane e che non aveva retto.