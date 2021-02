Sestriere, precipita su sentiero sulle montagne: morto escursionista

Un escursionista è morto sulle montagne di Sestriere (in provincia di Torino), precipitando per 150 metri lungo un sentiero, probabilmente a causa del cedimento di una balaustra a cui si era appoggiato. A chiamare i soccorsi una donna che ha assistito all'incidente. Un medico, che si trovava in zona, ha raggiunto l'escursionista è ha tentato di rianimarlo. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino.