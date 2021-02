Crolla edificio nella notte a Nizza Monferrato: nessun ferito

Un edificio disabitato è crollato nella notte, per cause in corso di accertamento, a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. E' successo in via Cordara, nel centro cittadino: il forte boato ha svegliato gli abitanti, provocando attimi di paura. Non si registrano feriti. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e carabinieri, insieme con i tecnici di Enel e Telecom. Presente anche il sindaco, Simone Nosenzo. Si sta valutando se sgomberare o meno la residenza per disabili che si trova di fronte all'abitazione crollata.