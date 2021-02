Torino, cibo mal conservato: sequestrati 15 chili in un bar

Il titolare è stato denunciato per detenzione per somministrazione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione ed è stato multato per un totale di circa quattromila euro

A Torino la polizia locale era intervenuta dopo una segnalazione sulla presunta somministrazione di bevande alcoliche a minori. Invece, hanno scoperto che in un bar di via Nichelino in problemi erano altri: oltre 15 chili di alimenti sono stati sequestrati perché mal conservati in ambienti non idonei. In particolare brioches di vario tipo.

La denuncia

Il titolare, di origini cinesi, è stato denunciato per detenzione per somministrazione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione ed è stato multato per un totale di circa quattromila euro relative a precarie condizioni igieniche dei locali, mancata esposizione del titolo autorizzativo e del cartello indicante la capienza massima del locale in relazione alla normativa Covid.