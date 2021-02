Torino, accoltella l'ex in strada: arrestato per tentato omicidio

Una studentessa di 20 anni, di origini greche, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Mauriziano di Torino. È stata ricoverata per le coltellate al torace, all'addome e al collo inferte dall'ex fidanzato.

L'arresto

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni, di origini albanesi, per tentato omicidio. L'aggressione ieri sera in strada nel quartiere San Salvario, in largo Marconi, non lontano dall'abitazione della vittima. Sono stati alcuni passanti, che hanno assistito all'aggressione, a dare l'allarme e a consentire ai carabinieri di bloccare l'uomo nelle vicinanze. Recuperato il coltello.