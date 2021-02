Torino, sostiene l'esame della patente al posto dell'amico: denunciato

Per la sua migliore conoscenza della lingua italiana, si è presentato all'esame per la patente al posto dell'amico ma è stato scoperto, così un 27enne di origini senegalesi è stato denunciato dalla polizia per tentata truffa e sostituzione di persona. Ad accorgersi che tra la fisionomia dell'uomo e la foto nella richiesta d'esame c'erano delle dissomiglianze è stato un dipendente della Motorizzazione, che ha chiamato la polizia. L'uomo aveva nascosto i suoi veri documenti in una sottile fessura ricavata da una tasca dello zaino.