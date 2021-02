Torino, usava il suo taxi per spacciare droga: arrestato

A bordo del veicolo sono state trovate 2 dosi di marijuana e 2 di hashish pronte per essere consegnate. In casa dell'uomo, invece, sono stati trovati quasi 6.000 euro in banconote di vario taglio e circa 130 grammi di sostanza stupefacente

Utilizzava il suo taxi per spacciare droga, per questo un tassista, italiano di 43 anni, è stato arrestato a Torino dalla polizia, al termine di una attenta attività investigativa e di riscontri mediante social network. A bordo del veicolo gli agenti del Commissariato San Secondo hanno trovato 4 dosi confezionate, 2 di marijuana e 2 di hashish, pronte per essere consegnate. In casa dell'uomo, inoltre, sono stati trovati quasi 6.000 euro in banconote di vario taglio, diverse custodite all'interno di buste da tabacco, e circa 130 grammi di sostanza stupefacente. Trovati anche due bilancini di precisione, bustine di plastica con chiusura ermetica e un borsello contenente un kit per il taglio dello stupefacente.