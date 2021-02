Asti, contromano in scooter per vie del centro: ricercati

In scooter senza targa e senza casco, sono fuggiti in contromano per le vie del centro inseguiti dalla polizia municipale. Due uomini sono ricercati ad Asti dopo che, abbandonato lo scooter, si sono allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Il mezzo è risultato essere di proprietà di una donna residente a Ivrea, non ancora rintracciata, che non ha sporto denuncia di furto.