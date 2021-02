Torino, 'ndrangheta: confiscati beni per 4 milioni a commercialista

Confiscati beni per un valore di 4 milioni di euro nelle disponibilità di un commercialista 77enne dalla Direzione Investigativa Antimafia. Nei confronti del professionista il Tribunale di Torino ha anche disposto la sorveglianza speciale per quattro anni. Sigilli a un rinomato agriturismo, partecipazioni societarie e 38 immobili tra appartamenti, uffici e terreni.

Le indagini

L'uomo era già stato condannato per violazione delle disposizioni contro la criminalità mafiosa e per reimpiego di denaro di provenienza illecita. Secondo le indagini della Dia l'uomo agevolava il riciclaggio di altri due co-indagati, condannati per il favoreggiamento alla cosca 'ndranghetista Spagnolo. A fronte di redditi ufficiali nettamente inferiori alle reali capacità economiche del professionista, le indagini patrimoniali hanno individuato il reinvestimento di denaro di illecita provenienza in un intricato reticolo societario, intestato ai familiari e localizzato tra Piemonte, Liguria, Puglia, Calabria e Valle d'Aosta, ma riconducibile al commercialista.