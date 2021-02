Covid Piemonte: 765 casi su oltre 20mila tamponi

Il rapporto tra positivi e test effettuati corrisponde al 3,7 per cento. Sono 130 le persone ricoverate in terapia intensiva

Sono 765 i casi di positività al Covid riportati oggi in Piemonte dall'Unità di crisi regionale dopo l'esito di 20.595 tamponi (14.138 antigenici). Il rapporto positivi/tamponi è pari al 3,7%, la quota di asintomatici 33.1. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 130; negli altri reparti i pazienti sono 8 in più, in totale 1.857. Dodici i decessi, nessuno relativo a oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.608, i guariti +582 (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).