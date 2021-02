Accoltella un uomo dopo una lite in strada a Vercelli: denunciato

Sarebbe legato a questioni economiche in sospeso l’accoltellamento avvenuto in corso Prestinari a Vercelli, che ha visto un uomo di circa 50 anni ferire con alcuni fendenti alla mano e a una gamba un altro uomo, con cui poco prima aveva litigato per motivi legati al lavoro. Alcuni passanti, che hanno assistito a quanto accaduto, hanno chiamato la polizia, che, giunta sul posto, ha iniziato la ricerca dell'aggressore, individuandolo poco distante dal luogo del ferimento. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.