Torino, sequestrati 33 chili di cibo mal conservato in un ristorante

La titolare del locale è stata denunciata per somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione e multata per le precarie condizioni igienico sanitarie della cucina

La polizia municipale di Torino ha sequestrato 33 chili di cibo mal conservato in un ristorante cinese del centro cittadino. Alcuni degli alimenti erano stati acquistati freschi, ma congelati senza l'utilizzo dell'abbattitore di temperatura, altri erano stati comprati già congelati, ma non avevano le coperture o sacchetti idonei. La titolare del locale, una 46enne cinese, è stata denunciata per somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione e multata per le precarie condizioni igienico sanitarie della cucina.