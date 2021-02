Mondovì, cede ponteggio durante lavori sul viadotto: gravi due operai

Due operai sono stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale dopo essere caduti per una ventina di metri mentre effettuavano lavori di manutenzione sulla Torino-Savona, gestita dalla Autostrada dei Fiori, in direzione della Liguria tra gli svincoli di Mondovì e Niella Tanaro. Secondo una prima ricostruzione, il ponteggio di metallo ha ceduto e gli operai, due ventenni che stavano lavorando alla sistemazione delle nuove barriere, sono precipitati su un terrapieno.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che ha trasportato i due operai in elicottero all'ospedale Cto di Torino e al Santa Croce di Cuneo, entrambi in codice rosso. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica e le cause dell'incidente.