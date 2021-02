Scontro tra auto in provincia di Vercelli, gravi due bambine

Due bambine di tre e sei anni sono state portate in ospedale in gravissime condizioni dopo un incidente accaduto ieri sera sulla provinciale 11 tra Borgo d'Ale e Tronzano, nel Vercellese.

L'incidente

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto si è scontrata con una Mercedes, e ad avere la peggio sono state le due bimbe che viaggiavano sull'auto con la madre. Nell'altro veicolo viaggiava un uomo. Le condizioni delle due bimbe sono apparse subito disperate e hanno richiesto il trasferimento in elisoccorso al Regina Margherita di Torino. Meno gravi gli altri due adulti coinvolti nello schianto, trasportati all'ospedale di Vercelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Uno dei due veicoli, la Mercedes, per la violenza dello scontro è stata sbalzata dalla carreggiata ed è finita in un campo adiacente alla strada.