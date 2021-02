Cuneo, prova a rubare cassaforte in un'agenzia assicurativa: arrestato

L'uomo, ora in carcere per furto aggravato, probabilmente si era introdotto negli uffici di pomeriggio, attendendo la notte per colpire

Un uomo di 36 anni, D.M.A, è stato arrestato in centro a Cuneo con l'accusa di aver provato a smurare una cassaforte in un'agenzia assicurativa di corso Giolitti nel cuore della notte. Secondo quanto ricostruito, un vicino, svegliato dal rumore di trapano e flessibile, ha chiamato il 112. I quattro agenti di polizia intervenuti sul posto hanno fermato il 36enne, di origini spagnole, ancora sporco di polvere di mattoni e con gli arnesi sparpagliati sul pavimento. L'uomo, ora in carcere a Cuneo per furto aggravato, probabilmente si era introdotto nell'agenzia assicurativa di pomeriggio, attendendo la notte per colpire.