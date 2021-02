Incendio a Rosta, a fuoco villa di tre piani: cinque intossicati

Questa mattina a Rosta, in provincia di Torino, un incendio è divampato in na villa di tre piani, in viale XXV Aprile 12. Come riporta Repubblica.it, sei squadre dei vigli del fuoco sono impegnate per cercare di salvare l’edificio dalle fiamme. L’incendio è divampato ai piani alti della palazzina.

Cinque feriti

Dal tetto si è alzata una spessa colonna di fumo che si vede a chilometri di distanza. L’allarme è scattato intorno alle 8. Sul posto sono presenti anche i carabinieri: non è ancora chiaro che cosa abbia dato origine al rogo. La villa è stata evacuata. Cinque persone sono rimaste ferite, ma nessuna di loro è grave.