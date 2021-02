Covid, in Piemonte si registrano 438 contagi su 10.263 tamponi

Il rapporto tra casi positivi e test effettuati è del 4,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 144 mentre quelli ricoverati negli altri reparti sono 1.933

Nelle ultime ore in Piemonte si registrano 438 nuovi contagi su 10.263 tamponi effettuati, il rapporto tra casi positivi e test effettuati è del 4,3%. I decessi sono 14, i guariti 459 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 10.232. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 144 mentre quelli ricoverati negli altri reparti sono 1.933. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Piemonte ha registrato 237.872 positivi, 9.145 decessi e 216.418 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)