Incidente sulla Torino-Bardonecchia, 25 mezzi coinvolti: un morto

Un automobilista è morto nel maxi tamponamento avvenuto questa mattina sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, all'altezza della galleria Serre La Voute di Salbertrand, a causa del ghiaccio sul fondo stradale. Sono almeno 25 i mezzi coinvolti, diversi i feriti. L'autostrada è stata chiusa in direzione Bardonecchia, con uscita obbligatoria a Susa. Le prime immagini, diffuse sui social, sono di panico tra gli automobilisti. In corso l'intervento di polizia, ambulanze e vigili del fuoco. (MALTEMPO IN PIEMONTE - LE PREVISIONI METEO IN ITALIA)