Famiglia di 5 persone intossicata dal monossido nel Vercellese

Questa mattina cinque persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio nella loro abitazione a Serravalle Sesia, nel Vercellese. Il gas si è alzato da alcuni bracieri che erano stati utilizzati durante la notte nelle camere da letto per riscaldare le stanze. A lanciare l'allarme ai carabinieri è stato un membro della famiglia, composta da due adulti e tre bambini, tutti di origini senegalesi. I cinque, dopo essere stati soccorsi dalle ambulanze, sono stati trasportati in una camera iperbarica di Novara per essere sottoposti a ossigenoterapia. Non sono in pericolo di vita.