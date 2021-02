Covid, in Piemonte 619 nuovi contagi 19.175 tamponi

Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 148, lieve incremento (più 4) negli altri reparti dove il totale è di 2.040 pazienti

Sono 619 i nuovi di persone positive al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) comunicati dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. I tamponi processati sono 19.175, di cui 11.436 antigenici. L'esito positivo riguarda il 3.2%, la quota di asintomatici è del 50.1%. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 148, lieve incremento (più 4) negli altri reparti dove il totale è di 2.040 pazienti. I morti sono 35 (2 relativi a oggi), le persone in isolamento domiciliare 9866, i guariti 804.