Un uomo di 40 anni, di origini brasiliane senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito e rapinato un 69enne, anche lui senza fissa dimora, in via Rossini angolo via Verdi, a Torino. Dopo aver spinto a terra la vittima e gli ha sottratto il portafoglio. L'aggressore in fuga è stato bloccato dagli agenti in via Po.